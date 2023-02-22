İranlı yetkililerden Türkiye Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti

Türk medyası, İranlı yetkililerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin Urumiye Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Urumiye Başkonsolosluğu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Genel Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Genel Vali Yardımcısı Rıza İbrahimi, Urumiye Kaymakamı Gulam Hüseyin Ammari ve Dışişleri Temsilcisi Ahmed Muntezemi, Urumiye Sanayi Maden Tarım ve Ticaret Odası Başkanı Hasan İntizar ile Oda mensupları taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Urumiye Başkonsolosu Fehim Çetin tarafından karşılanan İranlı yetkililer, ziyaret sonrası taziye defterine asrın felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananlar için duygu ve düşüncelerini içeren birer yazı yazdı.

Başkonsolosluk, sosyal medyada yayımladığı mesajda, Mutemediyan, İbrahimi, Ammari, Muntezemi, İntizar ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.