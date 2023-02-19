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19 Şub 2023 14:29

Çavuşoğlu, İran'ın sahra hastanesini ziyaret etti

Çavuşoğlu, İran'ın sahra hastanesini ziyaret etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Ordusu'nun depremzedeler için Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, bölge ziyareti sırasında İran Ordusu tarafından kurulan sahra hastanesini de ziyaret etti.

İranlı sağlık çalışanları ile sohbet eden Çavuşoğlu, İran'ın Türk depremzedelere yaptığı yardımların kıymetini bildiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, deprem yardımı için İran'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, İran'ın sahra hastanesini ziyaret etti

Daha önce İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, "Türkiye'nin ihtiyacı olduğu sürece Türk depremzedelerin yanında olacağız.” demişti.

News Code 1907749

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