Pezeşkiyan dış politikadaki planarını anlattı

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile TV kanalında canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan dış politikadaki palnlarını anlattı.

Pezeşkiyan'ın konuşmalarından satır başları:

-Petrol paramız kaçakçıların cebine girmemeli. Seçimlere halkın yoğun katılımıyla müzakerelerde kazanmak için bir fırsatımız olacak.

-Dünya ile ilişki kurmak peşindeyiz. Ne Batılılar ne de Doğulu güçler tek seçeneğimizin kendilerinin olduğunu düşünmemeli.

-Rusya, Çin, ŞİÖ ve BRICS kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı planlıyoruz.

-Ülkenin ordusunun güçlendirilmesi benim için önemli. İç politikanın dış politikanın temeli olduğuna inanıyorum.

-Aksa Tufanı Operasyonu ve bölgesel güçle müzakerelere daha güçlü bir şekilde katılabiliriz.

-Ne sağcıyım ne solcuyum; sadece İran için çalışacağım.

-Unutmayalım ki Amerikan tarafı JCPOA'dan çekildi. Amerikalılar başından beri nükleer anlaşmada kalmak istemiyorlar. Amerika'nın sorunu çözülemez, yönetilmesi gerekiyor.