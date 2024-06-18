  1. Siyaset
18 Haz 2024 15:07

Pezeşkiyan dış politikadaki planarını anlattı

Pezeşkiyan dış politikadaki planarını anlattı

TV kanalında canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan dış politikadaki palnlarını anlattı.

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile TV kanalında canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan dış politikadaki palnlarını anlattı.

Pezeşkiyan'ın konuşmalarından satır başları:

-Petrol paramız kaçakçıların cebine girmemeli. Seçimlere halkın yoğun katılımıyla müzakerelerde kazanmak için bir fırsatımız olacak.

-Dünya ile ilişki kurmak peşindeyiz. Ne Batılılar ne de Doğulu güçler tek seçeneğimizin kendilerinin olduğunu düşünmemeli.

-Rusya, Çin, ŞİÖ ve BRICS kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı planlıyoruz.

-Ülkenin ordusunun güçlendirilmesi benim için önemli. İç politikanın dış politikanın temeli olduğuna inanıyorum.

-Aksa Tufanı Operasyonu ve bölgesel güçle müzakerelere daha güçlü bir şekilde katılabiliriz.

-Ne sağcıyım ne solcuyum; sadece İran için çalışacağım.

-Unutmayalım ki Amerikan tarafı JCPOA'dan çekildi. Amerikalılar başından beri nükleer anlaşmada kalmak istemiyorlar. Amerika'nın sorunu çözülemez, yönetilmesi gerekiyor. 

News ID 1917814

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler