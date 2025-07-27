Fotoğraf 27 Temmuz 2025 - 15:29 Download photos Kirmanşah’ta 12 günlük savaş şehitlerinin kırkıncı günü anma töreni Kirmanşah’ta, 12 günlük savaşta şehit olanların anısına halkın katılımıyla anma merasimi düzenlendi. Ekler 12 Günlük Savaş İran-İsrail savaşı İran Siyonist İsrail İlgili haberler İran ve Azerbaycan’dan ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu Erakçi: Siyonist rejimin suçlarını belgelemeye çalışıyoruz İran Meclisi Başkanı'ndan ''Gerçek Vaat-3'' operasyonu yorumu İran ile savaş, İsrail'de 292 bin kişinin işsiz kalmasına neden oldu İran Kızılayı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışıyor İranlı diplomat BMGK'nin İsrail'in eylemleri karşısındaki sessizliğini eleştiridi İranlı komutan: Hasar gören hava savunma sistemleri değiştirildi
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