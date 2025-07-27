27 Temmuz 2025 - 15:29

Kirmanşah’ta 12 günlük savaş şehitlerinin kırkıncı günü anma töreni

Kirmanşah’ta, 12 günlük savaşta şehit olanların anısına halkın katılımıyla anma merasimi düzenlendi.

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