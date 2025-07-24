İran Meclisi Başkanı'ndan ''Gerçek Vaat-3'' operasyonu yorumu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri şehitlerini anma törenine katıldı.

Törende konuşan Galibaf, İsrail rejiminin dayattığı 12 günlük savaşla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Galibaf, "Vatan ile İslam Cumhuriyeti arasında hiçbir fark yoktur. Aziz İran'ımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Cesur İran halkı, düşmanlara, sömürgecilere ve İran'ı bölmeye çalışanlara karşı dik dururken, düşmanlarımız İslam Cumhuriyeti'ni devirip ülkeyi parçalamaya çalışıyor’’ dedi.

Galibaf, "Tüm komplolara rağmen halkımız daha da güçlendi. ABD, İngiltere ve Siyonist rejim, güçlü bir İran'dan rahatsız ve İran halkına öfkeli. Halkın kalbinden doğan İslam Cumhuriyeti'nden rahatsızlar." ifadesini kullandı.

Muhammed Bakır Galibaf, "İslam Cumhuriyeti, İran'ın gücünün, ulusal birliğinin ve vatanın bütünlüğünün korunmasının sembolüdür" açıklamasını yaptı.

İran’ın İsrail rejimine karşı yürüttüğü ''Gerçek Vaat 3’’ adlı operasyona değinen Galibaf, ''Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejime karşı düzenlenen askeri operasyonda istediği her noktayı hedef alıyordu’’ diye konuştu.