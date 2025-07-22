İran ile savaş, İsrail'de 292 bin kişinin işsiz kalmasına neden oldu

El Meyadeen’e göre, Haziran 2025’te işgal altındaki topraklarda işsizlik oranında benzeri görülmemiş bir artış yaşandı.

İbrani diliyle yayımlanan ekonomik konulara odaklanan Kalkalist gazetesi, bu durumu İran ile yaşanan savaşın ekonomik faaliyetlerin kapanmasına yol açmasına bağladı.

Söz konusu kaynak, bu verilerin işgal altındaki toprakların resmi istatistik kurumundan geldiğini belirterek, işsizliğin geçici bir durum olsa bile iç ekonomik istikrar üzerinde büyük etkiler yaratacağını vurguladı.

Resmi raporlara göre, işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 4,2’den Haziran ayında yüzde 10,1’e çıkarak 465 bine ulaştı. Gazete, bu rakamların bireysel ya da toplu işten çıkarılmaları değil, altyapıların kapanması ve işyerlerine erişim engelleri nedeniyle işten uzak kalmayı ifade ettiğini belirtti.

Aynı dönemde istihdam oranı da sert düşüş yaşadı ve Mayıs’ta yüzde 61 iken Haziran’da yüzde 56,8’e geriledi. Bu da yaklaşık 292 bin kişinin bir ay içinde işsiz kaldığı anlamına geliyor.