Erakçi: Siyonist rejimin suçlarını belgelemeye çalışıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda, bakanlığın 12 günlük savaş ve sonrasındaki çalışmalarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu toplantıda, hükümetin çok parlak bir performans sergilediğini vurgulayarak, “Ülkeye dayatılan 12 günlük savaş boyunca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dikkate değer diplomatik girişimlerde bulunuldu. İran’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinin çalışmaları ve telefon görüşmeleri sonucunda, dünyadaki 120’den fazla ülke bu saldırıları kınadı ve İran’a destek ve dayanışma beyan etti” dedi.

Bakan Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu dışında bütün uluslararası kuruluşların İran’a destek verdiğini belirterek, “Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağlantısızlar Hareketi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Arap Birliği, Afrika Birliği ve dünyanın birçok yetkilisi İran halkının haklılığını beyan etti” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, İran’ın saldırıya uğradığı dönemde aktif diplomasi yürüttüğünü ve diplomatik görüşmeler içinde olduğunu belirterek, bu durumun uluslararası sorunları çözmek için diplomasi ve diyalogdan yana kimlerin olduğunu, kimlerin ise zorbalık peşinde koştuğunu açıkça gösterdiğini söyledi.

Erakçi, Siyonist rejimin İran’a saldırısı dosyasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığında yürütülen çeşitli siyasi ve hukuki süreçlere değinerek, cumhurbaşkanının hukuk işlerden sorumlu yardımcısıyla birlikte, işlenen suçların belgelenmesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, son günlerde Gazze meselesiyle de yoğun şekilde ilgilendiklerini belirterek, dün bu konuda birçok telefon görüşmesi yapıldığını ve Gazze’deki cinayetlerin durdurulması için eşgüdümlü adımlar atıldığını söyledi.

Bakan Erakçi, Siyonist rejimin, Gazze halkını gıda ve ilaç ablukasında tutarak açlığı bir silah olarak kullandığını ve ateşkes müzakerelerinde bu yolla siyasi tavizler elde etmeye çalıştığını, ancak Gazze halkının direnişi sayesinde bunda da başarısız olduğunu dile getirdi.

Erakçi, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısının yaşandığı ve ardından bu saldırıların durduğu günlerde hükümetin iç koordinasyonuna değinerek, Cumhurbaşkanı Pezeşkian’ın tavrının kendisine moral verdiğini belirtti.