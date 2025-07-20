İranlı komutan: Hasar gören hava savunma sistemleri değiştirildi

İran Ordusu Harekât Başkan Yardımcısı Tuğamiral Seyyid Mahmud Musevi, İran-Siyonist İsrail savaşı hakkında yaptığı açıklamada, ''Siyonist düşman ülkenin savunma kabiliyetini yok etmeye çalıştı. Bu savaşta savunma sistemlerimizin bir kısmı hasar gördü; ancak yoldaşlarımın çabalarıyla hasar gören sistemler değiştirildi ve belirlenen yerlere konuşlandırıldı’’ dedi.

Tuğamiral Musevi, ''Mevcut hava savunma sistemleri ve yeni konuşlandırılan sistemlerle ülkenin hava sahası ve güvenliğini sağlıyoruz’’ ifadesini kullandı.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık vermişti.