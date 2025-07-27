İran ve Azerbaycan’dan ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Tahran-Bakü ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mevcut anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, İran’da şehit olan bazı komutanlar ve bilim insanları için başsağlığı dileyen Hikmet Hacıyev İsrail rejiminin İran topraklarına yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Taraflar, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan mutabakatların uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini ve ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Ahmediyan’ın Azerbaycan’a yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Azerbaycan’da eğitim gören İranlı öğrencilerin sorunlarının çözümü dahil olmak üzere bazı konuların takibi konusunda da anlaşmaya varıldı.