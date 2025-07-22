İran Kızılayı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışıyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, İran Kızılayı’nın insani yardım gönderme çalışmalarına başlayacağını ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının sağlanmasını umduklarını açıkladı.

Muhacirani, 21. yüzyılda açlık nedeniyle çocukların hayatını kaybetmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.

Sözcü, İran’da son dönemde yaşanan 12 günlük savaşta 1062 kişinin şehit olduğunu, bunların arasında 102 kadın, 38 çocuk, 5 sağlık çalışanı ve 5 eğitimcinin de bulunduğunu belirtti. Yetkili ayrıca Tahran’ın 265 şehitle en fazla kayıp veren eyalet olduğunu kaydetti.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında ise yaklaşık 60 bin kişinin şehit düştüğünü ve bu kayıpların önemli bir kısmının açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar olduğunu ifade etti.

İran Kızılayı’nın, insani yardım ulaştırma konusunda çeşitli engellerle karşılaştığını belirten Muhacirani, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının önündeki zorlukların ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Sözcü son olarak, yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ve tüm dünya vicdanlarını uyandırmaya devam edeceklerini söyledi.