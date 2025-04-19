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19 Nis 2025 08:28

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İran ve ABD arasındaki dolayılı müzakerelerin ikinci turu bugün yapılacak

İran ve ABD arasındaki dolayılı müzakerelerin ikinci turu bugün yapılacak

Tahran ve Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu bugün İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.

12 Nisan'da İran ve ABD heyetleri, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda Muskat'ta ilk tur dolaylı görüşmelerini gerçekleştirdi. Her iki heyet farklı odalarda bulunurken, taraflar arasındaki mesaj alışverişi Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi aracılığıyla sağlandı.

İki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmelerin “verimli, sakin ve  saygılı bir ortamda” geçtiğini vurguladı.

Erakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerin bir sonraki turunun önümüzdeki 19 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

News ID 1926154

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