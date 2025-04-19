Bakan Erakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için Roma'ya gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı görüşmelerin, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanının Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlığında bugün Roma’da yapılacağını duyurdu.

Bekayi, bu turdaki görüşmelerin de birinci turda olduğu gibi dolaylı biçimde ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi aracılığıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Bekayi, görüşmelerin Roma’da yapılma nedenine ilişkin olarak, bu seçimin Umman Dışişleri Bakanı’nın önerisi üzerine İran ve ABD'nin onayıyla yapılacağını ve gerekli düzenlemelerin Umman hükümeti tarafından İtalya hükümetiyle koordineli bir şekilde sağlandığını belirtti.

Görüşmelerin içeriği hakkında Bekayi, İran’ın barışçıl nükleer programının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası norm ve belgelerle tamamen uyumlu olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul görmüş çerçevede taahhütlerine sadık kalarak barışçıl nükleer enerjiyi kullanma yönündeki yasal ve meşru haklarını koruma ve uygulama konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ayrıca, İran'ın yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili taleplerinin ve tutumunun çerçevesinin net olduğunu, birinci tur görüşmelerde bu duruşun karşı tarafa açık şekilde iletildiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, son günlerde Amerikan yetkililerinden gelen çelişkili açıklamalar göz önüne alındığında, karşı tarafın öncelikle bu konuda açıklama yaparak niyet ve ciddiyetiyle ilgili oluşan ciddi belirsizlikleri gidermesini beklediklerini söyledi.

Bekayi, Amerika'nın geçmişteki verdiği sözleri tutmama ve aşırı taleplerine atıfta bulunarak, geçmiş yöntemlerin tekrarlanmasının kesinlikle faydalı olmayacağını vurguladı ve “ileri bir adım”ın sadece karşı tarafın gerçekçi bir yaklaşımla, savaş yanlısı radikal çevrelerin, özellikle Siyonist rejimin etkisinde kalmadan, uluslararası normlara aykırı gerçek dışı ve mantıksız taleplerden kaçınması ve yapıcı bir tutum sergilemesiyle mümkün olacağını ifade etti.