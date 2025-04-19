İran: Kalıcı barış zorla değil, diyalogla sağlanır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı görüşmelerin başlamasına değinerek, “Kalıcı barış, halklar arasında dürüst diyalogdan doğar, zorbalığın dayatılmasından değil” dedi.

Bekayi paylaşımında, “Bugün, İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi’nin arabuluculuğuyla tarihi Roma şehrinde gerçekleştirilecek. İran İslam Cumhuriyeti, her zaman iyi niyetli ve sorumlu bir yaklaşımla, sorunların çözümünde medenî bir yöntem olarak diplomasiye bağlılığını ve bu yolda milletinin çıkarlarını gözettiğini göstermiş olmuştur” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, “Bununla birlikte biliyoruz ki önümüzdeki yol kolay değil. Biz geçmişin tecrübeleriyle dolu bir çanta ve açık gözlerle bu yolda ilerliyoruz” diye kaydetti.