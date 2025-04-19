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19 Nis 2025 08:51

Reuters: İran, yeni nükleer anlaşma için ABD’den 'Trump' garantisi istiyor

Reuters: İran, yeni nükleer anlaşma için ABD’den 'Trump' garantisi istiyor

Reuters, üst düzey bir İranlı yetkilinin açıklamalarına dayanarak, Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşma için ABD’den, Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğine dair güvence talep ettiğini bildirdi.

Reuters, üst düzey bir İranlı yetkilinin açıklamalarına dayanarak, Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşma için ABD’den, Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğine dair güvence talep ettiğini bildirdi.

Şafakna'ya göre, Reuters söz konusu yetkilinin kimliğini açıklamazken, İran’ın geçen hafta yapılan müzakerelerde ABD’ye bazı uranyum zenginleştirme sınırlamalarını kabul etmeye hazır olduğunu ilettiğini ancak karşılığında sağlam ve sarsılmaz garantiler beklediğini aktardı.

Haberde, İran’ın bu garantileri, Trump’ın önceki anlaşmadan (2015 tarihli nükleer anlaşma) olduğu gibi bir kez daha tek taraflı çekilmesinin önüne geçmek amacıyla istediği belirtildi.

News ID 1926156

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