İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turu bugün yapılacak(+video)

Üst düzey İran ve ABD'li müzakereciler bugün Umman’da görüşecek. Birer hafta arayla Umman ve İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan nükleer görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Makat kentindeki müzakerelerde Ummanlı arabulucular aracılığıyla dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek.

Umman'ın arabuluculuğuyla hem uzman hem de üst düzeyde gerçekleştirilecek bu istişare turunun ana odağı, belirli bir müzakere çerçevesine ulaşma çabası olacak.