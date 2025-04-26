İran-ABD görüşmelerine doğru: Erakçi ve Elbusaidi'nin özel görüşmesi

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin 3. turunun başlamasından önce, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi Elbusaidi arasında özel bir görüşme yapıldı.

İran ve ABD’nin üst düzey müzakerecileri bugün Umman’ın Makat kentinde bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ummanlı arabulucuların ev sahipliğinde dolaylı görüşmelerde bulunacak.

Bu temaslar, geçtiğimiz haftalarda Umman ve ardından İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan nükleer müzakerelerin devamı niteliğinde olacak.