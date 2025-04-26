Erakçi, Umman Kitap Fuarı'nı ziyaret etti (+Video)

Hükümet Bilgilendirme Konseyi Sekreteri Muhammed Golzari, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin, “Müzakere Gücü” adlı kitabının Arapça baskısının tanıtımını yapmak üzere Ummanlı mevkidaşıyla birlikte, Uluslararası Umman Kitap Fuarı’na katıldığını duyurdu.

Golzari’nin paylaşımı şöyle:

“Dr. Erakçi, bu akşam Maskat Kitap Fuarı’na katılarak etkinliğin farklı stantlarını ziyaret etti. Katılımcılar ve basın mensuplarının yoğun ilgisi eşliğinde, kendi kaleme aldığı ‘Müzakere Gücü: Siyasi ve Diplomatik Müzakerelerin İlke ve Kuralları’ adlı kitabın Arapça çevirisinin tanıtım törenine katıldı ve imzalı bir nüshasını Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi’ye hediye etti. Dışişleri Bakanı, İran standının yanı sıra Umman, Lübnan ve Suudi Arabistan stantlarını da ziyaret etti.”