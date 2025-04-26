Tahran'dan İran-ABD görüşmeleri hakkında açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı müzakerelerin Umman’ın ev sahipliğindebugün sabah saat 10 civarında başladığını belirtti.

Görüşmelerin önceki iki turda olduğu gibi İran ve ABD heyetlerinin ayrı salonlarda bulunduğunu ifade eden Bekayi, İran teknik-uzman heyetinin, Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi ve hukuki-uluslararası işlerden sorumlu yardımcılarının başkanlığında, yaptırımlar alanında deneyimli uzmanlar, ekonomi-bankacılık uzmanları ve nükleer alan ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkiler konusunda uzmanlardan oluşan bir ekiple müzakerelerde hazır bulunduğunu ve görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bekayi, İran’ın zalimce yaptırımların sona erdirilmesi ve nükleer programının barışçıl doğasına güvence verilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

İranlı diplomat ayrıca İran’ın meşru haklarına saygı gösterilmeden ve yaptırımların etkili şekilde kaldırılması sağlanmadan herhangi bir anlaşmaya varılamayacağının da tecrübeyle sabit olduğunu ifade etti.