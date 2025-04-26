Erakçi’nin “Müzakere Gücü” adlı kitabının Arapça baskısı tanıtıldı (+Video)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin kaleme aldığı “Müzakere Gücü” adlı kitabın Arapça baskısının tanıtım töreni dün kendisinin katılımıyla Maskat Uluslararası Kitap Fuarı’nda gerçekleştirildi.
Yıllara dayanan dış politika tecrübesinin ürünü olan “Müzakere Gücü” kitabının Arapça baskısı, “Kuvvetü’t-Tefavuz (قوة التفاوض)” adıyla Beyrut’ta Dar Haşim Yayınevi tarafından yayınlandı.
Kitap, Fateme Muhammedi Sicanî tarafından Arapçaya çevrilmiştir.
Erakçi, kitabın tanıtım töreninde bir nüshayı imzalayarak Umman Dışişleri Bakanı’na hediye etti.
Bakan Erakçi ayrıca Maskat Uluslararası Kitap Fuarı ziyaretinde İran standını da gezdi.
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