Müzakereler yalnızca nükleer konuya odaklanmakta

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Japonya'nın NHK haber kanalına verdiği özel röportajda, ABD ile yeni müzakere turu hakkında, "Her müzakereye güvenle giriyoruz ve ulusal çıkarlarımız ve halkımızın barışı için ne gerekiyorsa yapacağız. Umarız bu müzakereler uygun bir zamanda sonuçlanır" dedi.

Sözcü Muhacirani, ilk teknik düzeydeki toplantının, anlaşmaların detaylarını incelemek için bugün yapılacağını belirtti.

Muhacirani, İran'ın hala ABD hükümetinin gerçek niyetlerine karşı temkinli olduğunu ve baskı ve tehdit olmadan yapılan görüşmelerden yana olduklarını vurguladı.

Muhacirani, Trump yönetiminin İran'ın füze programı ve bölgedeki direniş gruplarına desteği gibi nükleer anlaşma dışında konuları müzakerelere dahil etme çabalarına yanıt olarak ise, "Bu müzakereler yalnızca nükleer konuya odaklanmıştır ve görüşmelerin kapsamını genişletme çabalarını reddediyoruz" ifadesini kullandı.