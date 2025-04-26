İran-ABD üçüncü tur dolaylı görüşmeleri başladı

İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı müzakereler, Umman’ın başkenti Maskat’ta başladı.

Önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başmüzakereci Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Bakan Erakçi, üst düzey diplomatik, teknik ve uzmanlardan oluşan bir heyetle birlikte cuma günü Maskat’a ulaştı.

ABD temsilcisi Witkoff ise cumartesi sabahı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna krizine ilişkin temaslarının ardından Umman’a geçti.

İran müzakere heyetinde, üst düzey diplomatlar Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin yanı sıra yaptırımların kaldırılması konusunda uzman ekipler de yer alıyor. Aynı zamanda bu turda, İran ve ABD heyetleri arasında ilk uzman düzeyinde teknik görüşmelerin de yapıldığı bildirildi.

İranlı diplomatlar, defalarca ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını korumakta kararlı olduklarını vurgularken, yaptırımların “hukuksuz ve insanlık dışı” olduğunu belirterek, bunların hızlı ve somut bir şekilde kaldırılmasının öncelikleri olduğunu dile getirdiler.

