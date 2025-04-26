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26 Nis 2025 14:02

İran'ın savunma kabiliyeti müzakerelerin gündeminde değil

İran'ın savunma kabiliyeti müzakerelerin gündeminde değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran’ın savunma ve füze kabiliyeti konusunun ABD ile yapılan dolaylı müzakerelerde gündeme gelmediğini ve gelmeyeceğini vurguladı.

Bazı Batılı medya kuruluşlarının iddialarını reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın savunma ve füze kabiliyeti konusunun ABD ile yapılan dolaylı müzakerelerde gündeme gelmediğini ve gelmeyeceğini vurguladı.

Sahte haber yayma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Reuters haber ajansı daha önce, "ABD ile Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde İran'ın füze programının, uranyum zenginleştirmeye kıyasla daha büyük bir sorun teşkil edeceğini" iddia etmişti.

İran, ABD ile yürütülen müzakerelerin sadece nükleer meseleye odaklandığını defalarca vurgulamıştır.

News ID 1926387

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