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7 May 2025 07:38

Hindistan ile Pakistan arasında savaş başladı

Hindistan ile Pakistan arasında savaş başladı

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgelerine füze saldırıları düzenledi.

Dawn'ın haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyuruldu.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh, Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine ve adı belirtilmeyen bir yere daha düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıklayan ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

News ID 1926694

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