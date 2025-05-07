Hindistan Maslahatgüzarı Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığını ve Pakistan hükümeti ile halkının Hindistan’ın son saldırılarına yönelik sert tepkisinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

Pakistan tarafı, Hindistan’ın eylemlerini kınayarak şu açıklamada bulundu: “Bugün Hindistan maslahatgüzarı, Hindistan’ın Azad Cammu ve Keşmir de dahil olmak üzere Pakistan’da birkaç bölgeye yönelik sebepsiz saldırılarına ilişkin Pakistan’ın ciddi protestosunu almak üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bu saldırılar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur.”