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7 May 2025 10:29

Hindistan Maslahatgüzarı Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Hindistan Maslahatgüzarı Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Pakistan, Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırıları üzerine İslamabad’daki Hindistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Yeni Delhi’ye sert protestosunu iletti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığını ve Pakistan hükümeti ile halkının Hindistan’ın son saldırılarına yönelik sert tepkisinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

Pakistan tarafı, Hindistan’ın eylemlerini kınayarak şu açıklamada bulundu: “Bugün Hindistan maslahatgüzarı, Hindistan’ın Azad Cammu ve Keşmir de dahil olmak üzere Pakistan’da birkaç bölgeye yönelik sebepsiz saldırılarına ilişkin Pakistan’ın ciddi protestosunu almak üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bu saldırılar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur.”

News ID 1926707

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