Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan saldırısına dair açıklama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve "bu karşılığın verilmekte olduğunu" açıklamasını yaptı.

Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" kaydeden Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.