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7 May 2025 14:08

İran'dan Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı

İran'dan Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, her iki tarafı da itidale davet etti.

Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduklarını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, her iki tarafı da itidale davet etti.

Bekayi İran'ın tutumunun, devletler arası ilişkilerde güç kullanımından kaçınılması ve ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönünde olduğunu vurguladı.

Hindistan ve Pakistan gibi İran’la tarihi dostluk bağları bulunan iki büyük ülke arasında gerilimin tırmanmasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirten Bekayi, tarafların sağduyulu davranarak tansiyonu düşürmeleri ve özellikle Siyonist rejim gibi üçüncü tarafların bu durumdan faydalanmasının önüne geçmeleri gerektiğini ifade etti.

News ID 1926713

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