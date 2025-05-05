Erakçi'den Hindistan ile Pakistan'a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam saatlerinde İslamabad’a varışında yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaltılmasını ve tüm tarafların itidalli davranmasını istediklerini söyledi.

Bu ziyaretin programlarını açıklayan Dışişleri Bakanı Erakçi, “Pakistan’daki dostlarımızla yakın istişarelerde bulunacağız ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek, bölgesel konuları ele alacağız” dedi.

Bakan Erakçi, Pakistan’la daha iyi bir yolda ilerleyecekleri umudunu dile getirerek, “Pakistan ile ilişkiler büyük önem taşıyor. Aynı şekilde, Hindistan da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerimiz de önemlidir ve biz, bölgede tansiyonun düşmesini sağlamak için çaba göstereceğiz” ifadesini kullandı.

Erakçi, 6 Kasım 2024 tarihindeİslamabad’ı ziyaret etmişti. Bu ziyarette Erakçi, mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin daha önce yaptığı açıklamada, Erakçi’nin bu hafta Hindistan’a da bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu, Erakçi’nin dışişleri bakanı olarak Hindistan’a yapacağı ilk ziyaret olacak.

Erakçi’nin İslamabad ve Delhi’ye gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Hindistan’ın Pehlgam kentinde yaşanan ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan son terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor.

İran, daha önce Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmak için iyi niyetli çabalarını sunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.