Pakistan’dan Hindistan’a uyarı: Misilleme yaparız

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, ülkesinin Hindistan ile gerginliği tırmandırma amacında olmadığını ve bu ülkeye misilleme ilkesi temelinde davranacağını vurguladı.

İshak Dar, “Uluslararası yetkililere, itidal göstereceğimizi ve Hindistan'a karşı asla kışkırtıcı eylemlerde bulunmayacağımızı bildirdik. Aynı zamanda ülkemizin hiçbir su kaynağından vazgeçmeyeceğiz. Eğer Hindistan bize karşı saldırgan bir harekette bulunursa, ülkemizin egemenliğini savunacağız” ifadelerinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasında süregelen geleneksel gerilim, 22 Nisan 2025'te Hindistan'ın Pahalgam kasabasında düzenlenen terör saldırısında 26 turistin hayatını kaybetmesiyle had safhaya ulaştı.