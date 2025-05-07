Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı

Pakistan tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Hava Kuvvetleri uzun menzilli silahlar kullanarak Pakistan hava sahasına girmeden Muridke, Bahawalpur, ayrıca Azad Cammu ve Keşmir’de yer alan Kotli ve Muzafferabad bölgelerini hedef almıştır.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını keybetmesine yol açan bu saldırılar Pakistan tarafından “açık bir saldırı” ve “korkakça bir eylem” olarak nitelendirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu saldırının Birleşmiş Milletler Şartı’nı, uluslararası hukuku ve devletlerarası ilişkilere dair normları ihlal ettiğini belirterek, saldırıların yalnızca Pakistan’ın ulusal egemenliğini zedelemekle kalmayıp, bölgedeki sivil hava trafiği güvenliği için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Pakistan, BM Şartı'nın 51. maddesine atıfta bulunarak, uygun gördüğü yer ve zamanda gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı ve hükümet, silahlı kuvvetler ve halkın Hindistan’ın saldırganlığına karşı birlik içinde olduğunu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü “demir gibi bir iradeyle” savunacaklarını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Hindistan’ın kışkırtıcı eylemlerini kınamaya ve nükleer silahlara sahip iki ülkenin bulunduğu bu bölgede gerginliğin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca Hindistan’ın pervasızca gerçekleştirdiği bu eylemlerin iki ülkeyi büyük bir çatışmanın eşiğine sürükleyebileceği yönünde uyarıda bulunuldu.