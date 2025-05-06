Pakistan: Barış istiyoruz ama Hindistan’ın saldırısına karşılık vereceğiz

El Mayadeen'e göre, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, Hindistan’dan gelebilecek olası herhangi bir saldırıya karşı ülkesinin kararlılıkla yanıt vereceğini açıkladı.

Ahmed, “Bir saldırı ya da provokasyon olursa, BM Şartı uyarınca her egemen devlet gibi bizim de meşru müdafaa hakkımız vardır” dedi.

Barıştan yana olduklarını vurgulayan Ahmed, “Ancak her türlü saldırıya karşı koyacak gerekli askeri teçhizata sahibiz. Bölgedeki durum son derece gergin” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı temsilci ayrıca, Hindistan’ı İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin artmasından sorumlu tuttu.