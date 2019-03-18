Petrolde son durum

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın OPEC ve ortaklarının stoklar yükseldiği sürece üretim kısıntılarına bağlı kalacağını açıklamasının ardından dört ayın en yüksek seviyesi yakınında tutundu.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen hafta yüzde 4.4 yükseldikten sonra fazla değişmedi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, petrol üreticilerin toplantısına katılmak için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, OPEC + koalisyonunun, arz bolluğunun sürmesi ile birlikte üretim kısıntısı taahhütlerine bağlı kalacağını söyledi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela ve İran'a ilişkin belirsizliklerin Mayıs ya da Haziran'dan önce sonraki adımları kararlaştırmayı zor hale getirdiğini kaydetti.

Bloomberg'e göre; Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 9 sent düşerek, Singapur saati ile 14:42'de varil başına 58.43 dolara indi. Kontrat, Perşembe günü 12 Kasım'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdikten sonra, Cuma günü 9 sent düşerek 58.52 dolardan kapanmıştı.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 8 sent düşerek varil başına 67.24 dolara geriledi. Kontrat Cuma günü 7 sent düşerek 67.16 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Mayıs vadeli WTI'a kıyasla 8.49 dolar primli işlem gördü.