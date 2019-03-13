Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak’ın kutsal kenti Necef’te

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Irak’ta bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Necef kentine gitti.

Necef kentinde Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani ardından Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak'taki Şiilerin taklit mercilerinden Ayetulah Sistani ile bir araya geldi.

Irak temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ruhani, Bağdat’ta yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı olarak vize bedelini kaldırdığını duyurmuştu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hazır bulunduğu toplantıda petrol, ticaret, sağlık, Basra ve Şelamça (İran tarafı) arasında demiryolu inşası için ulaşım alanlarında mutabakat zaptı imzalanmıştı.