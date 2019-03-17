Ruhani: İran-Irak ilişkileri oldukça sağlamdır

Yüksek Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından Tahran'da düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretini değerlendirdi.

İki ülke arasında sağlanan anlaşmalarının bir an önce uygulanmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, Bağdat ziyaretinin ekonomik açıdan çok verimli olduğunu söyledi.

Dün yapılan toplanıda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, “İki komşu, Müslüman ve kardeş ülke arasındaki ilişkiler başkaları tarafından zedelenmeyecek kadar sağlamdır.” ifdesini kullandı.

Toplantıda İran Ekonomi Bakanı ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son gülerde yaptığı Bağdat ziyareti esnasında petrol, ticaret, sağlık, Basra ve Şelamça (İran tarafı) arasında demiryolu inşası için ulaşım alanlarında mutabakat zaptı imzalanmıştı.