Petrol yılın en yüksek seviyesi yakınında seyretti

Petrol fiyatları, OPEC ve ortaklarının en azından anlaşmanın uzatılma konusunun görüşüleceği Haziran ayına kadar üretim kısıntılarını sürdürmeyi taahhüt etmesi ile birlikte kazançlarını bu yılın en yüksek seviyesi yakınında korudu.

Vadeli petrol kontratları, Pazartesi günü yüzde 1 yükseldikten sonra fazla değişmedi. OPEC + olarak bilinen grubun kurduğu bir komite, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki aylarda taahhüt ettikleri üretim kısıntılarının ötesine geçme konusunda anlaştı. Ancak üretim kısıntılarının haziran ayının ötesine taşınmasına ilişkin kararın ertelenmesi, koalisyonun en güçlü iki üreticisi olan Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşmazlık olduğunun işareti olarak gösteriliyor.

Petrol bu yıl, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının ABD'de rekor seviyelere çıkan üretimin beslediği küresel arz bolluğunu gidermek için üretimi kısmaları ile birlikte yüzde 30 yükseldi. Öte yandan, ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar da arzın daha da kısılmasına neden oluyor. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, topluluğun petrolpiyasasını tekrar dengeye kavuşturma amacına ulaşmak için daha uzun bir yol olduğunu belirtti.

Tokyo'da Rakuten Securities Inc. emtia analisti Satoru Yoshida, "Al-Falih'in yorumları OPEC +'nın üretim kısıntılarının yılın ikinci yarısına uzatılacağı beklentilerini güçlendirdi," dedi ve "OPEC + koalisyonunun bir parçası olmaktan fayda gören Rusya er ya da geç anlaşmanın uzatılmasına destek olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1 sent düşerek, Singapur saati ile 11:23'te varil başına 59.08 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü 57 sent yükselerek 59.09 dolar ile 12 kasım'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bloomberg'e göre, Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 8 sent yükselerek varil başına 67.62 dolara ulaştı. Kontrat Pazartesi günü 38 sent kazançla 67.54 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Mayıs vadeli WTI'a kıyasla 8.24 dolar primli işlem gördü.