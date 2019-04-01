İran'dan Arap Birliği Zirvesi'nin kapanış bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tunus'un ev sahipliinde düzenlenen Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde öne sürülen iddiaları yanıtladı.

İran'ın bu zirveyi özenle takip ettiğini belirten Kasımi, "İslam dünyasının birçok alanında ortak kaygıları ve çıkarları paylaşıyoruz, bu bizi Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin tüm gelişimlerini dikkatli bir şekilde takip etmemizi sağlıyor.” dedi.

"Son zirvesinin genel atmosferini birliğin önceki toplantılarından daha olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebebi ise ev sahibi Tunus yetkililerinin mantıklı ve yapıcı yöneticiliğidir." ifadesini kullanan Kasımi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlara rağmen Arap Birliği’nin İran’ın Fars Körfezi’ndeki 3 adasıyla ilgili mesnetsiz ve boş iddialarını şiddetle reddedip kınıyoruz. Komşu ülkelerin içişlerine karışmama politikasının İran’ın değişemez tutumu olduğunu üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Üçlü Adalar İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır."

Arap Birliği’nin Golan Tepeleri tutumunu olumlu olarak değerlendiren Kasımi, “Bu birliğin işgal altındaki Golan Tepeleri konusunda Suriye toprak bütünlüğüne verdiği desteğini olumlu ve umut verici buluyoruz fakat ABD Başkanı ve Siyonist Rejim’in aşırı isteklerini önleme konusunda yetersizdir. Arap-İslam topraklarının Siyonistler tarafından işgal edilmesi Arap Biriği’nin ilk meselesi haline gelmeli ve bu bağlamda İslam dünyasının birliğini pekiştirmek için çaba göstermeli.” ifadelerini kullandı.