İran'dan G7 bildirisine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa'nın Dinard kasabasında düzenlenen, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisindeki İran bölümüne tepki gösterdi.

Sonuç bildirisindeki İran’ın barışçıl nükleer programı, bölgedeki varlığı ve füze programıyla ilgili iddiaların yanlış yorumlara dayandığını belirten Kasımi, "İran, nükleer anlaşma ile üç Avrupa ülkesinin verdiği taahhütüne aykırı olan bu bildirideki maddeleri yapıcı olmayan tek taraflı bir tutum olarak değerlendirmektedir." dedi.

Kasımi sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki bu grubun üyeleri ABD’nin yasadışı ve zorbalık davranışlarından etkilenerek, sırf G7’nin bir üyesi olan ABD’yi tatmin etmek için kendi itiraflarına göre onlara (Avrupa’ya) ait olmayan ifade biçimiyle İran aleyhine mesnetsiz iddiaları tekrarlıyorlar."

G7 bildirisindeki İran’la ilgili yanlış ve gerçekçi olmayan maddeleri şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı Asya bölgesinde terörle mücadelenin yanı sıra barış ve güvenliğin sağlanması konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı bir rol oynadığına dikkati çekti.

İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve füze programının da savunma amaçlı olduğunu dile getiren Behram Kasımi, Tahran’ın bu konuyu nükleer anlaşmada öngörülen mekanzimlarla takip edeceğini bildirdi.

Bildiride Libya, Gazze ve İdlib'deki durumlardan endişe duyulduğu belirtilerek İran'ın füze faaliyetlerinden rahatsız olunduğu kaydedilmişti.