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2 Nisan 2019 - 16:58

ABD İranlı selzedelere yardımların ulaşmasına engel oluyor

ABD İranlı selzedelere yardımların ulaşmasına engel oluyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin İran Kızılay Kurumu’na ait banka hesapları kapattığı için diğer ülkelerin İran’daki selzedelere yardım yolunu kapattığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “İran Kızılayı banka hesap numaralarının bloke olduğu için yabancıların ya da yurt dışındaki İranlıların selzedelere bağış yapması mümkün değil.” dedi.

“Genel olarak en zor koşullarda bile, tüm banka hesablarına engel konulmaz.” ifadesini kullanan Kasımi,  sözlerine şöyle devam etti:

“Normalde Kızılay ve Kızılhaç kurumlarının insani yardımları sevk edebilmesi için gerekli imkanlar sağlanıyor. Ancak ABD insanlık dışı ve çirkin bir yaklaşımla, İran’daki selden etkilenen insanlara yönelik tüm yardım yollarını kapatmıştır.”

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Kasımi, son günlerde Kızılhaç ve Kızılay gibi yardım kurumlarının İran Kızılayı’na yardım gönderemenin mümkün olmadığını bildirdiklerini açıklayarak, uluslararası toplum ve uluslararası yardım kuruluşlarının ABD’nin bu çirkin eylemine karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Mevcut durumda helikopter gibi teçhizatlara ihtiyaç duyulmasına rağmen bunların temin edilmesinin imkansız olduğunu anlatan Kasımi, İran’daki selden etkilenen insanlara yardımı önlemesi konusunda ABD'nin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

News Code 1877668
Muhammed BURHAN

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