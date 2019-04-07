ABD insani yardımları engelleyerek düşmanlığını ortaya koydu

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı’nda bir konuşma yaparak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Tuğgeneral Hatemi, Savunma Bakanlığı’nın sel bölgelerindeki mağdurlara yardım edebilmek için sahip oluduğu tüm kapasiteleri kullanacağını ve durumun normale dönüşünceye kadar vatandaşların yayında duracağını bildirdi.

Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin Uluslararası kuruluşların insani yardımlarının İran’a erişmesini engellediğini belirterek, şunları söyledi:

“Onlar bir kez daha İran halkına karşı düşmanlıklarının derinliğini ortaya sergileyip sadece İslami düzene karşı olmadıklarını ispatladılar. Medya üzerinden tüm kara propagandalarına rağmen, selden etkilenen insanların hayatlarını kurtarmak için en basit yardımların ulaşmasını engellediler.”

Son yılda füze üretimi, radar ve elektronik sanayii alanlarında Savunma Bakanlığı’nın düşmanların tüm komplolarına karşın büyük kazanımlar elde ettiğini aktaran Tuğgeneral Hatemi, “Geçtiğimiz yıl, savunma diplomasi kapsamında dost ülkelerle muazzam ilişkiler kuruldu ve ABD’nin İran’ı izole etme planı sonuçsuz kaldı.” diye konuştu.