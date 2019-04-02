Zarif: ABD yaptırımları ekonomik terörizmdir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Kızılayının sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelere yardım götürmede yaşadığı zorluklara değinerek ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi.

AA'ya göre, İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı da sert bir şekilde eleştiren Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Trump’ın azami yaptırım siyaseti, BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı hükmünün açık bir ihlalidir. ABD yaptırımları, İran Kızılayının benzeri görülmemiş sel felaketinde zarar gören bölgelere yardım ulaştırmasına engel teşkil etmiştir. Acil yardım helikopterlerinin satışına yaptırım uygulanması bu duruma bir örnektir. Bu sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda ekonomik terörizmdir."