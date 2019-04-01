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1 Nisan 2019 - 11:24

İran'dan Türkiye'ye tebrik mesajı

İran'dan Türkiye'ye tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yerel seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi için Türkiye'yi kutladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yerel seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi için Türkiye'yi kutladı.

Kasımi, "Bu seçimlerin barışçıl bir ortamda geçmesi ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak katılması komuşu ve dost ülke olan Türkiye'de demokrasinin hakim olduğuna işaret etmektedir." dedi.

Bunlara ilave olarak Behram Kasımi, "Bu seçimlerin sayesinde Türk halkı ve hükümetinin refahı ve gelişmesinin daha da artmasını temenni edioruz. Bölge ülkelerindeki demokrasinin bölgenin bağımsızlığı, güvenliği ve istikrarını garanti edeceğine hiçbir şüphe yok." ifadesini kullandı.

News Code 1877634
Muhammed BURHAN

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