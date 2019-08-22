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22 Ağustos 2019 - 14:06

İran "Bavar-373" hava savunma sistemini test etti

İran "Bavar-373" hava savunma sistemini test etti

İran, Rus S-300 füze savunma sistemine rakip yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi "Bavar-373"ü tanıttı.

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News Code 1880688

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