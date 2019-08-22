https://tr.mehrnews.com/news/1880688/ 22 Ağustos 2019 - 14:06 News Code 1880688 Video Video 22 Ağustos 2019 - 14:06 İran "Bavar-373" hava savunma sistemini test etti İran, Rus S-300 füze savunma sistemine rakip yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi "Bavar-373"ü tanıttı. indir 19 MB News Code 1880688 Ekler İran Savunma Sanayii hava savunma sistemi Video füze denemesi İlgili haberler İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı ABD, bölgedeki güvensizliğin kaynağıdır Ruhani: İran yapımı "Bavar 373" sistemi S-300'den daha güçlü İran Ordusu yerli yapım zırhlı araç kullanacak İran yapımı "Raad" adlı zırhlı araç tanıtıldı
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