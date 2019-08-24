İranlı komutan: Kamuya tanıtılmamış füzelere sahibiz

Bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, ülkenin füze kabiliyetine değinerek, "Terör örgütü DEAŞ’ın üslerini tam isabetle hedef alan akıllı füzeler ürettik." dedi.

İran'da yerli imkanlarla 1800 km uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini belirten General Tagizade, “Yerli füzemiz hedefi hassas şekilde vurma konusunda Amerikalılarinkine göre daha güçlü.” ifadesini kullandı.

Çok sayıda füze ürettüklerini ancak güvenlik nedenlerinden dolayı kamuya tanıtılmadığını dile getiren General Tagizade, "ABD ile Siyonist rejimin aptalca davrandıkları zaman bu füzelerle onları şaşırtacağız." açıklamasında bulundu.

General Tagizade, “İran İslam Cumhuriyeti bugün tanksavar füzesi üreten en iyi 6 ülke arasında yer alıyor." diye konuştu.