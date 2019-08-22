Ruhani: İran yapımı "Bavar 373" sistemi S-300'den daha güçlü

Bugün sabah saatlerinde Savunma Sanayi Günü nedeniyle düzenlenen “Bavar 373” savunma sisteminin tanıtım törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada “Bu sistem S-300’den daha güçlü ve S-400’e yakın bir savunma sistemidir” dedi.

ABD’nin İran’a karşı komplolarına dikkati çeken Ruhani, “ABD önce İran’a karşı psikolojik ve daha sonra ekonomik savaş başlattı. Ancak biz üzülmeden düşmanın komploları karşısında durduk” ifadelerini kullandı.

Ruhani, “ABD, 2017’de Tahran ve bazı şehirlerde kargaşa çıkartmaya çalıştı. Fakat onların bu çabası ülkenin yetkilileri ve güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerle başarısız kaldı” diye konuştu.

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesiyle İran’a karşı başlattığı ekonomik baskılarına atıfta bulunan Ruhani, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması, ekonomik terör ve ululararası hukukun ihlali anlamına geliyor. ABD, anlaşmadan çıkmakla İran’a baskı uygulayacağını düşündü. Ancak küçük düşmesi dışında başka bir şey elde edemedi” ifadelerinde bulundu.