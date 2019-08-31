Hava savunma alanındaki ilerlemeler akıldan öte

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Burada konuşma yapan Tuğgeneral Sabahiferd, “İran Silahlı Kuvvetleri, özellikle Hava Savunma Kuvvetleri, halkın desteğiyle ve Devrim Lideri’nin komutanlığıyla sürekli ilerliyor ve düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacaktır.” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, “Geçtiğimiz yıllarda, Hava Savunma Kuvvetleri, birçok ilerleme kaydetti ve hava savunma treni rayında ve İslam Devrimi’nin ikinci aşamasında düşmanlara korku yaratacak ve dostlara ümit verecek birçok sürpriz gelişme sunulacaktır.” ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi savunmaya hazır olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Sabahiferd, sözlerine şöyle devam etti:

“Savunma alanında planlarımızın çok ötesindeyiz. İnsansız hava araçları (İHA) konusunda ülke güç merkezi haline geliyor ve çeşitli donanımlı İHA ile drone’lara sahibiz.”

Hava savunma alanındaki ilerlemelerin hayal gücünün ötesinde olduğunu anlatan Tuğgeneral Sabahiferd, İran yapımı "Bavar-373" hava savunma sistemine değinerek, “Bu sistemin özelliği yerli olması ve her türlü hava koşuluna uygun olarak tehiditlere karşı koyabilecek şekilde çalışmasıdır.” diye konuştu.