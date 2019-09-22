Tahran'daki askeri geçit töreninde hava savunma sistemleri görücüye çıkarıldı

İran'da Kutsal Savunma Haftası nedeniyle bugün sabah saatlerinde İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi. Törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Düzenlenen askeri geçit töreninde İran Ordusu Hava Kuvvetleri’nin askeri ve savunma alanında en yeni kazanımları görücüye çıkarıldı.

1- Bavar-373

Yerli üretim uzun menzilli “Bavar-373" hava savunma sistemi, Rus S-300 füze savunma sisteminden daha güçlü olduğu belirtiliyor.

2- S-200 Sistemi

Uzun menzilli ve aynı zamanda en ağır sistemlerden biri olan “S-200”, 250-300 kilometre uzaklıkta bulunan hedefleri vurabilme kabiliyetine sahiptir.

3- 15 Hordad

Aynı anda 6 hedefi tespit etme, takip etme ve hedefe ulaşma yeteneğine sahip bir hava savunma sistemidir. Bu sistem radarlara yakalanmayan uçan nesneleri de 85 kilometre mesafeden tespit edebiliyor.

4- Telaş

Aynı anda çeşitli hedefleri arama ile takip etme kapasitesine sahip olan bu sistem, “S-200” füze sistemini entegre etme kabiliyetine sahiptir.

5- Hail

Pasif radara sahip olan "Hail" herhangi bir ışıma yaymadan hedefi tespit edebilen bir topçu sistemidir.