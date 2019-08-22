İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı

İran, Rus S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın olduğu belirtilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi.

İran'ın "Baver (İnanç) 373" adı verilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu belirtti.

İranlı yetkililer tarafından Rus S-300 hava savunma sisteminden daha güçlü olduğu öne sürülen "Baver 373"ün 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedeflerini imha edebildiği belirtildi.

Dikey fırlatıcılarla ve "Miraç 4" adı verilen aynı anda 6 hedefe kilitlenebilen çok yönlü bir radar ile donatılmış "Baver 373"ün yine yerli üretim "Seyyad 4" füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabildiği ifade edildi.