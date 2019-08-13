İran Ordusu yerli yapım zırhlı araç kullanacak

İran’ın yerli üretimi olan “Aras 2” taktik tekerlekli zırhlı araç, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari’nin katıldığı bir törende İran Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi bu aracın kabiliyetine değinerek, “Yeni nesil 'Aras 2'nin motor gücü, yakıt tüketimi, emisyon standartları, hızlanma ve silah taşıma kabiliyeti açısından bir önceki nesline kıyasla kayda değer gelişmeler görülmektedir.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, bu aracın silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için zırhlı araç yol haritasına uygun olarak tasarlandığını söyledi.

Bu törende ayrıca "Raad" adlı mayına karşı korumalı zırhlı araçların da tanıtımı yapıldı.