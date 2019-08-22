İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Ulusal Savunma Sanayii Günü nedeniyle verdiği bir röportajda, İran’ın son zamanlarda savunma sektöründe büyük başarılara imza attığını ve yaptırımlara rağmen askeri teçhizat ve donanım üretiminde yeterlilik kazandığını söyledi.

Tuğgeneral Hatemi konuya ilişkin “Çok şükür ki bugün savunma alanında çok elverişli bir konumdayız ve bölgedeki düşmanların ciddi tehditlerine rağmen, ülkenin savunma sanayi uzmanlarıyla Silahlı Kuvvetleri halkın güvenliğini korumak için ellerinden geleni yapmaktadır” dedi.

İran'ın gerekli silah ve teçhizatını yurtiçinde düşük üretim maliyetleri ile ürettiğini belirten Tuğgeneral Hetemi, ülkenin yaptırımlar altındayken 770'den fazla farklı tipte savunma ürününün üretildiğini açıkladı.

Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin Fars Körfezi’nde yeni bir koalisyon oluşturma çabasına değinerek, “Komşu ülkelerdeki mevkidaşlarıma ABD’nin Fars Körfezi’nde deniz güvenliğini sağlamak bahanesi altında kurmak istediği askeri ittifakın aldatma olduğunu söyledim. Çünkü ABD bölgedeki güvensizliğin kaynağıdır ve kuracağı ittifak da bölgedeki güvensizliği daha da artıracaktır" ifadelerinde bulundu.