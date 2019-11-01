https://tr.mehrnews.com/news/1882157/ 1 Kasım 2019 - 14:37 News Code 1882157 Video Video 1 Kasım 2019 - 14:37 Bağdat'ta Siyonist ve ABD bayrağı yakıldı! Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen protesto gösterilerinde Siyonist rejim ve ABD bayrağı yakıldı. indir 9 MB News Code 1882157 Ekler ırak Bağdat Protesto 2 Siyonist İsrail ABD 1 bayrak İlgili haberler Irak'taki ekonomik sorunların nedeni ABD Berhem Salih: Irak, Washington'a yönelik tutumu gözden geçirecek Şili halkından geniş çaplı gösteri Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı Başbakan Abdulmehdi'den Bağdat'ta Terörle Mücadele Gücüne talimat
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