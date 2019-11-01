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1 Kasım 2019 - 14:37

Bağdat'ta Siyonist ve ABD bayrağı yakıldı!

Bağdat'ta Siyonist ve ABD bayrağı yakıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen protesto gösterilerinde Siyonist rejim ve ABD bayrağı yakıldı.

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News Code 1882157

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