Irak'ta İran'ın Kerbela Konsolosluğu'na saldırı

Irak'ta bir grup provokatör ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasına saldırdı.
Bazı provokatörlerin binaya taş attığı ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığı öne sürüldü.
Olaylara ilişkin Al-Alam TV kanalına konuşan Kerbela'daki İran Başkonsolosu, Irak güvenlik güçlerinin durumu kontrol altında aldığını ve binanın çevresinde durumun normale döndüğünü bildirdi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.
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